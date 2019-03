„Dumbo“: Burtons Liebeslied an eine vergangene Ära

Neuester Zuwachs sorgt für Aufregung im Zirkus

In der Realverfilmung von „Dumbo“ ist der kleine Elefant der neueste Zuwachs in Max Medicis etwas heruntergekommenem Zirkus. Die Andersartigkeit des Kleinen versetzt Medici zunächst in Alarmbereitschaft, hatte er doch auf ein süßes Tierbaby gesetzt, das die Zuschauer in Scharen anlockt.