Urkunden und Medaillen für die alten Gemeinderäte

Hüttinger zitierte Willy Brandt: „Man hat sich bemüht!“ Jede*r müsse dankbar sein, in dieser Stadt leben zu dürfen, meinte er in seiner Abschlussrede. Es gebe in der Stadtverwaltung in allen Bereichen engagierte Mitarbeiter*innen. Man dürfe auch nie den Respekt voreinander verlieren. Hüttinger: „Die Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit den Schwächsten umgeht.“