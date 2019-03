Diese 3 Zonen sollten Sie für Ihr Kind schaffen

Ein Haushalt mit Kindern ist oft ein einziges Chaos. Die Spielsachen sind meist in der ganzen Wohnung verteilt. Die Lösung verrät jetzt die Bloggerin Avital Schreiber. Auf ihrer Homepage wie auch auf ihrem YouTube-Kanal gibt sie anderen Eltern Tipps. In diesem Fall empfiehlt sie Zonen zu schaffen. Einen Platz zum Malen und Basteln, einen zum Entspannen und einen zum Spielen. So kann man auch Flecken von Filzstiften auf der Couch vermeiden oder dass Papa versehentlich auf ein Spielzeug tritt. Wie Sie optisch diese drei Zonen schaffen, sehen Sie hier.