Bei Quehenberger wuchs 2018 der Umsatz leicht

Deutschland performt mit Fashionlogistik

Der Fashion-Hub in Weiterstadt bei Darmstadt bildet mittlerweile das Zentrum für die Fashionlogistik in Deutschland, sagte Fürstaller. Von dort aus werden einerseits die Exporte internationaler Modemarken zu den Handelspartnern in ganz Europa durchgeführt. Standorte in Berlin und Hamburg unterstützen andererseits die Distribution an den deutschen Einzelhandel. Diese Retaillösungen, die Quehenberger auch für andere Branchen betreibt, werden flexibel an die individuellen Anforderungen der Kunden angepasst. Quehenberger Logistics baut dieses Geschäftsfeld in Zentraleuropa ebenso wie im Osten ständig aus, weil die Nachfrage deutlich steigt. In Österreich hat man deshalb 2018 die Gelegenheit ergriffen, vier Standorte mit 65 MitarbeiterInnen von

Q Logistics zu übernehmen. Über diese Standorte werden Filialbelieferungen für den Drogerie-, Textil-, Büromaterial- , Geschenkartikel-, Sport- und Schuheinzelhandel abgewickelt.