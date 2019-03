Cardi B: „Habe Männer ausgeraubt, um zu überleben“

Mit ihrer kriminellen Vergangenheit schockt Cardi B aktuell nicht nur ihre Fans. Die Rapperin, die vor ihrem Erfolg in den Charts als Stripperin gearbeitet hatte, verriet in einem Clip, der seit einigen Tagen im Internet kursiert, früher Männer in Hotelzimmern betäubt und ausgeraubt zu haben. In einem weiteren Statement rechtfertigte die 26-Jährige nun ihr Verhalten.