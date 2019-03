Billie Eilish: Pop-Hoffnung einer ganzen Industrie

Buntes Potpourri

In Songs wie „Bad Guy“, „You Should See Me In A Crown“, „When The Party’s Over“ oder „My Strange Addiction“ geht es nicht nur um die bekannten Sorgen und Nöte eines US-amerikanischen Teenagers, sondern auch um Paranoia, Psychosen und paranormal wirkende Aktivitäten im Kopf der Protagonistin. In Interviews betont Eilish immer wieder, dass sie und ihr Bruder beim Songwriting auf reine Fiktion setzen, wer aber weiß, dass sie am Tourette-Syndrom leidet und sich mit großer Hingabe unnahbar und apathisch inszeniert, der findet genug autobiografische Querschnitte in den Songs. Musikalisch wildert sie bunt durch zeitgemäße Sounds, die mal im Trap, mal im Electro oder auch im Indie-Segment vorkommen können. James Blake oder The xx sind ebenso Referenzen wie ihr großes Idol Lana del Rey, der sie in punkto optischer Düsternis als kleine Schwester dienen könnte. Der kleinste gemeinsame Nenner aller Songs ist die bewusste Reduktion. Von Großspurigkeit und pompösen Pathos ist auf dem Album keine Spur - Eilish ist mit alle ihren Macken und Fehlern eine von uns und als solche vielleicht tatsächlich die einzig vorhandene Rettung für Popmusik abseits von überkandidelten Glitzer und Glamour.