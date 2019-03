Ein geretteter Wäschbär als Star auf Instagram

Pumpkins Leben auf den Bahamas fing nicht gerade berauschend an. Schließlich fiel sie als Baby von einem Baum und konnte ihre Mutter nicht mehr finden. Doch sie hatte Glück und ein freundliches Menschenpaar fand sie, nahm sie auf und gründete eine Instagram-Seite für sie. Seither wird sie nicht nur liebevoll umhegt und umpflegt, sondern zeigt der ganzen Welt, wie sie so lebt. Und man muss sagen: Diese Waschbär-Lady lebt besser als so mancher Mensch.