Frühjahrsputz für Magen und Darm

Was tun gegen Mundgeruch?

Die normale Mundflora besteht aus Billionen von Mikroben, etwa Fäulnisbakterien, die im Mundraum oder Rachen von Essensresten, abgestorbenen Zellen und Blut leben. Sie kleben an den Zähnen, in Zahnzwischenräumen, in Zahnfleischtaschen und besiedeln auch den Zungenrücken und Rachenraum. Diese Mikroorganismen ernähren sich aber nicht nur, sie scheiden auch aus, unter anderem Schwefel-Verbindungen, die unangenehm riechen. Außerdem kann ein trockener Mund dafür verantwortlich sein. Daher bemerken viele Menschen morgens nach dem Aufwachen schlechten Atem. Bekämpfen können Sie diesen mit richtiger Mundhygiene. Dazu gehört gründliches Zähneputzen, am besten zweimal täglich. Verwenden Sie dabei auch Zahnseide und Zwischenraum-Bürstchen. Experten empfehlen außerdem eine Zungenreinigung, um Bakterien und Belag zu entfernen. Achten Sie auf gesunde Ernährung, und trinken Sie reichlich, um Mundtrockenheit zu vermeiden. Das lässt Ihren Speichel fließen: Spucke desinfiziert und hält die Bakterien im Zaum. Greifen Sie zwischendurch öfter zu Kaugummis, sie regen den Speichelfluss an.