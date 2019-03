Köpfe-Rollen bei ÖVP nach Debakel in Hallein

Maximilian Klappacher geht als einer der am kürzesten dienenden Bürgermeister in die Halleiner Stadtgeschichte ein: Er übernahm erst im vergangenen Dezember von Gerhard Anzengruber. Nach der verheerenden Wahlniederlage - die SPÖ stellt in der Keltenstadt wieder den Bürgermeister und zog an Mandaten mit der ÖVP gleich - musste er seinen Hut nehmen.