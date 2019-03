Die tollsten Geschenke für Prinzessin Emmy-Fans

Emmy ist gerade der Hit bei den Mädchen. Das liegt vor allem an ihrem Leben als Prinzessin und der Fähigkeit mit Pferden sprechen zu können. Doch was so traumhaft klingt, bringt auch einige Probleme mit sich, wie man in dem lang ersehnten Kinofilm, der am 28. März in die heimischen Kinos kommt, erfährt. Denn anlässlich des Prinzessinnen-Tages soll die Achtjährige in die königliche Gesellschaft eingeführt werden. Dafür muss sie zum Unterricht in royaler Etikette, den sie häufig vernachlässigt. Und wenn sie mal anwesend ist, werden ihre Bemühungen von der eignen Cousine unterbunden. Trost findet Emmy bei ihren 26 Pferden. Doch die Besonderheit dieser Mensch-Tier-Beziehung muss geheim bleiben, sonst verliert sie ihre Gabe. Falls Sie Ihrem Kind eine zusätzliche Freude zum Kinostart, haben wir hier eine Auswahl an Emmy-Geschenken. Übrigens auch perfekt fürs Osternest!