„Dancing Stars“ ist eine verrückte Survival-Show

„Fußlahme Gans“

Bis Freitag muss er mit seiner Tanzpartnerin Cornelia Kreuter zum „Addams Family Theme“ einen Slowfox einstudieren. Schottenberg nimmt es mit Humor. In seinem Blog schreibt er: „Slowfox heißt die kühne Behauptung. Mein Körper tut nicht, was er soll. ,Denk nicht, tanze!‘ Ich bewege mich mit quer gestelltem Stock durch den Spiegelsaal. So lerne ich die Haltung des Fuchses. Er streift durchs Unterholz. Federnd, unhörbar, schlau, immer die nächstliegende Gurgel im Visier. In dem Fall meine - die einer fußlahmen Gans.“