Herzogin Meghan: Versöhnung nach der Geburt

„Familie Olivenzweig überreichen“

Sobald dieser aber wieder flach ist, also in wenigen Wochen, wenn ihr erstes royales Baby zur Welt kommt, will die 37-Jährige ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen: die große Versöhnung mit den amerikanischen Verwandten. „Meghan hat vor, der Familie einen Olivenzweig zu überreichen. Und sie will sie einladen, sie nach der Geburt in England zu besuchen“, erzählte eine Freundin der Zeitung „Daily Mail“. Ein Ölzweig als Symbol des Friedens also. Adressiert an den verhaltensoriginellen Vater Thomas Markle, Halbbruder Thomas jun. und Halbschwester Samantha.