„Einkommen endlich steigern!“

Angesichts der sinkenden realen Nettoeinkommen ist für AK-Präsident Peter Eder klar, dass es höchste Zeit für eine steuerliche Entlastung der Beschäftigten ist. „Die Gewerkschaften geben jährlich ihr Bestes und verhandeln exzellente Lohn- und Gehaltsabschlüsse mit zuletzt 3,45 Prozent Plus in der Holz- und Sägeindustrie. Aber was hilft ein noch so guter Abschluss, wenn der Großteil des Geldes beim Finanzminister landet und nicht dort, wo er bitter benötigt wird: Bei den Beschäftigten, die mit jährlich steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben?“, fragt sich Eder.