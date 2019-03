Häuser und Wohnungen um 4,7 Prozent teurer!

Erhoben wurden laut Statistik Austria alle von Privathaushalten getätigten Käufe von neuen und bestehenden Objekten. Bei den Häusern gab es in Vorarlberg mit plus 16,2 Prozent den größten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, gefolgt von Wien mit plus 10,8 Prozent. Dafür war die Entwicklung in anderen Bundesländern moderat (Tirol plus 5,9 Prozent, Salzburg plus 3,2 Prozent), in Kärnten gab es sogar einen Rückgang von ein Prozent.