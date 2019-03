Weniger Bürokratie für ausländische Saisoniers

„Im Rahmen der sogenannten ´Stammsaisoniersregelung´ konnten sich Anfang 2012 ausländische Saisonarbeitskräfte, die in den fünf Kalenderjahren 2006 bis 2010 im Tourismus jeweils mindestens vier Monate beschäftigt waren, beim AMS für eine weitere Beschäftigung in diesem Bereich registrieren. Sie erhielten damit sehrunkompliziert befristete Beschäftigungsbewilligungen, auch außerhalb der Saisonkontingente. Von 409 im Jahr 2012 registrierten Personen sind heute aber nur mehr 150 Menschen im Bundesland Salzburg beschäftigt. Die übrigen Personen stehen aus verschiedensten Gründen (bspw. Umzug, Ausscheiden aus dem Erwerbsleben etc.) dem Salzburger Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Auch die Zahlen für den Pongau ergeben ein ähnliches Bild: Hier sind von 222im Jahr 2012 registrierten Personen nur mehr 126 im Bezirk beschäftigt. Wir brauchen aber gerade im Tourismus dringend Mitarbeiter, so stieg beispielsweise die Zahl der im Tourismus beschäftigten Mitarbeiter allein im Pongau in den letzten 8 Jahren um knapp ein Viertel Eine neue Stammsaisoniersregelung, mit der kein permanenter Aufenthaltstitel einhergeht, aber eine saisonelle Beschäftigung erleichtert wird, würde uns hier sehr helfen“, fordert ÖVP-Tourismussprecher Hans Scharfetter von der Bundesregierung und hat dazu einen Landtagsantrag eingebracht, der heute Mittwoch im Ausschuss einstimmig beschlossen wurde.