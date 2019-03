Tusk für Großbritanniens Teilnahme an der EU-Wahl

Will Tusk den Brexit verhindern?

Dies könnte darauf hindeuten, dass Tusk versuchen will, den Brexit doch noch zu verhindern. Großbritanniens ehemaliger Außenminister Boris Johnson appellierte erst kürzlich an das britische Unterhaus den von Premierministerin Theresa May ausverhandelten Austrittsvertrag anzunehmen, weil das Vereinigte Königreich sonst möglicherweise doch in der EU bleiben könnte.