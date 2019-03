Ruß entzündete sich: Kaminbrand in Ferlach

Alarm Dienstagabend für die FF Ferlach Mittwochabend bei einem Kaminbrand in Ferlach. An der Einsatzstelle schlugen Flammen und Glutteile aus dem Kamin. Erst wurde der Brand gelöscht; dann der Kamin kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass keine unmittelbare Gefahr eines Risses bestand. Der Brand war durch Selbstentzündung infolge von Rußablagerungen entstanden. Die Feuerwehr konnte das Dach sichern, so dass durch die herumfliegenden Glutteile keine Gefahr weiterer Entzündung entstand.