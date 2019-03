Sophie Turner: „Liebe Seele und nicht Geschlecht“

„Arya“ wird Trauzeugin

Den Hochzeitstermin mit dem Musiker hat die schöne Darstellerin der Sansa Stark in der Kultserie „Game of Thrones“ noch nicht verraten. Es heißt aber, dass der große Schritt im Sommer in Frankreich stattfinden soll. Turner soll ihre „Game of Thrones“-Freundin Maisie Williams gebeten haben, ihre Trauzeugin zu werden.