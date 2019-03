„Moons of Madness“: Sci-Fi-Horror auf dem Mars

Publisher Funcom und Entwickler Rock Pocket Games haben mit „Moons of Madness“ ein Spiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, das einen Mix aus Science-Fiction und Lovecraft’schem Horror verspricht. Gamer schlüpfen darin in die Rolle des Technickers Shane Newehart, der sich auf der Mars-Forschungsstation Invictus plötzlich mit intelligentem Leben auf dem Roten Planeten konfrontiert sieht.