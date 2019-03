Palina Rojinski verARSCHt Fans mit Busen-Pic

„Amtlicher Balkon. Paar Stiefmütterchen könnte man noch pflanzen ...“, „PRALLinski“ oder „Kopfkino pur“ konnte man vor wenigen Tagen neben einem Instagram-Posting von Palina Rojinski lesen, das offenbar ihr supersexy Dekolleté in Großaufnahme zeigte. Doch seit Dienstagabend mag so manchem Fan sein anrüchiges Kommentar wohl ganz schön peinlich sein. Denn was so aussieht wie zwei pralle Brüste, ist in Wahrheit eine ganz andere Körperstelle - und die gehört nicht mal der feschen Moderatorin.