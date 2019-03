Waffe und Taser verwechselt: Lenker angeschossen

Gleich vorweg: Der 35 Jahre alte Akira S. Lewis überlebte den dramatischen Vorfall, der sich bereits im Mai des Vorjahres in der Nähe der Innenstadt von Lawrence im US-Bundesstaat Kansas abgespielt hatte. Der Polizei war der 35-Jährige wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts aufgefallen, weshalb er für eine Kontrolle am Straßenrand angehalten wurde, wie die „Daily Mail“ berichtete. Der Verdächtige jedoch verhielt sich sogleich aggressiv, wie das Dashcam-Video der Polizei, das am Montag veröffentlicht wurde, zeigt.