Katholische Kirche geht in Tirol neue Wege

Immer weniger Priester, immer mehr Kirchenaustritte - in diesem Spannungsfeld hat sich die Diözese Innsbruck in den vergangenen Jahren eine Nachdenkpause verordnet. Ergebnis ist ein neues Perspektivenpapier. Darin steht, wie Kirche in Zukunft in Tirol gestaltet werden soll. Ein kleines Büchlein, das es in sich hat. Auch eine Auflösung von Pfarren ist kein Tabu mehr.