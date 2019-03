Verborgene Welten auf Gozo

Ein Muss für Taucher ist die „Cathedrale Cave“ bei Wied il-Ghasri – eine 15 Meter hohe Felsenhöhle, die von Land aus nicht erreichbar ist. Von den steilen Klippen geht es über zahlreiche Stufen in den Talkessel zum Ufer. In fünf Meter Tiefe liegt der Höhleneingang zur Cathedrale. Taucht man am Nachmittag, scheint die Sonne direkt auf den Eingang, sodass das Meer dahinter mystisch in strahlendstem Blau leuchtet. In der Höhle, deren Wände mit Korallen, Schwämmen, Hydroiden und goldenen Zoanthiden bedeckt sind, kann man auftauchen – ein kleiner Felsspalt sorgt für Frischluft, die Atmosphäre für ein unvergleichliches Taucherlebnis.