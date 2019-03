Liz Hurley wieder im sexy Sicherheitsnadel-Kleid

„Ich war so unvorbereitet auf das, was in dieser Nacht passiert ist“, gab Hurley jetzt im Interview mit dem „Harper‘s Bazaar“ zu. „Ich musste dringend ein Kleid für Hughs Premiere finden und hatte damals keine Ahnung von Mode. Ich erinnere mich, dass ich in ein Büro gegangen bin, in dem sie buchstäblich ein Kleid aus einer weißen Plastiktüte fischten. Ich nahm es mit nach Hause und machte mein eigenes Haar und Make-up. Ich kämpfte mit Hugh um den Spiegel, der nicht einmal groß genug war, in unserer winzigen Ein-Zimmer-Wohnung. Es war alles sehr unglücklich, verglichen mit der heutigen Vorgehensweise.“