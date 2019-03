Weitere Länder für Apples Kreditkarte in Betracht

Die Kreditkarte von Apple, die im Sommer zunächst nur in den USA verfügbar sein wird, könnte danach auch in anderen Ländern eingeführt werden. „Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall über internationale Möglichkeiten nachdenken“, sagte der Chef des Auslandsgeschäfts der herausgebenden Bank Goldman Sachs, Richard Gnodde, dem US-Sender CNBC am Dienstag.