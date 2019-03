Fredy Bickels Ende bei Rapid ist fix

„Ich kann nicht den Spielern und den Trainern sagen, wir müssen da durch - und dann springe ich als Erster ab!“ Klar sitzt Rapids Sportchef Fredy Bickel am Samstag gegen die Admira auf der Bank. Zehn Tage sind seit dem blamablen Sturz ins untere Play-off vergangen, eine Woche ist das Gespräch mit Präsident Michael Krammer und seinem Vize Nikolaus Rosenauer her. Viel Zeit, um sich Gedanken zu machen. Groß reden will Bickel darüber nicht.