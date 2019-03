Darum kommen die Bäume nicht aus Österreich

„Die Bäume, sie sind zwischen 40 und 60 Jahre alt, und zwischen 8 und 14 Meter hoch, sollen nicht nur zwei Monate hier stehen, sondern nach Projektende nachhaltig eingepflanzt werden. Dafür ist die Qualität entscheidend und diese liegt im Wurzelbereich. Man kann nicht in den Wald gehen und Bäume ausgraben. Bei Großbaumverpflanzungen muss der Wurzelballen kompakt gehalten und dafür alle 5 Jahre verschult werden. Das heißt, Wurzelballen werden umstochen und die Bäume in neuen Abständen verpflanzt, damit sie sich auch in der Krone gut entwickeln können. Am Klagenfurter Projekt arbeiten zehn Enzo Enea-Mitarbeiter, unsere Baumscouts haben die österreichischen Baumschulen durchforstet. 284 verschulte Bäume für das Wörthersee-Stadion zu finden, war leider unmöglich! Also haben wir auf große, bewährte, europäische Baumschulen zurückgegriffen, die uns jene Qualität mit nur 1 bis 2 Prozent Ausfallsquote garantieren, die wir brauchen, um die Überlebenschance der Bäume hoch zu halten und damit Nachhaltigkeit zu garantieren.“