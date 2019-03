Amerikaner auf Irrwegen erhielt Abschiedsgeschenk

„Ich bin extrem dankbar“

Blue Tomato entschied nach dem Vorfall, dem 31-Jährigen ein neues Board zu schenken. Er konnte sich am vergangenen Freitag, einen Tag vor seiner Heimreise, eines im Blue Tomato-Shop in Obertauern aussuchen. Er bedankte sich bei den Geschenkgebern und meinte: „Ich dachte schon, es wird eine kurze Snowboard-Saison für mich, aber nun kann ich weiterhin das tun, was ich liebe. Ich bin extrem dankbar. Danke an alle, die daran beteiligt waren.“