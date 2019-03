EAV: Anecken kennt keine Altersmilde

Während ein erklecklicher Teil der einheimischen Bevölkerung der lederhosentragenden Volkspomade und ihren untrüglichen Botschaften über Heimat, Ehre und Treue lauscht, ist das Gespür der EAV für nationale als auch globale Probleme von beeindruckend-schauerlicher Aktualität. So besang Eberhartinger in „Neandertal“ schon 1991 die Abgestumpftheit des Menschen in seinem Umgang mit dem Gegenüber - und kann den Text mit leichten Adaptierungen (Facebook statt Fax) mühelos in die Gegenwart transferieren. Die neuen, überdeutlich politischen Songs des Studioalbums „Alles ist erlaubt“ tun das Ihre, um ein Gesamtbild aus der prekären Stimmung im Land zu formen. Dass das „Böse immer und überall ist“, weiß man nicht zuletzt durch ihren großen Top-Hit „Ba-Ba-Banküberfall“, aber in eindringlichen Songs wie „Toleranz“, „S’Muaterl“ oder „Am rechten Ort“ setzt die EAV mit pointierten textlichen Nadelstichen ein prägendes Ausrufezeichen für Gemeinschaft und Herz in kühlen Zeiten. Ohne die juvenilen Spuren der Anarchie ihrer Gründungstage zu vergessen, zeigt sich die Band 40 Jahre später gereift und souverän in ihrer Themenvermittlung.