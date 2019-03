Schweiz verspielt 3:0 gegen Dänemark in 9 Minuten!

Die Spanier wiederum, für die Alvaro Morata (31., 73.) in Abwesenheit von Teamchef Luis Enrique („persönliche Gründe“) beide Treffer in Ta‘Qali erzielte, stehen nun alleine an der Spitze der Gruppe F, da Schweden beim skandinavischen Nachbarn Norwegen 3:3 spielte. US-Legionär Björn Maars Johnson (41.) und Bournemouth-Torjäger Joshua King (59.) sorgten für die 2:0-Führung der Gastgeber, die am Samstag zum Auftakt in Spanien 1:2 verloren hatten. Doch Viktor Claesson per Elfer-Nachschuss (70.) und Robin Quaison (86., 91.) mit einem Doppelpack drehten die Partie, ehe Ola Kamara (96.) in letzter Sekunde noch die gerechte Punkteteilung fixierte.