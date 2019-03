Nachbarn retteten Frau aus brennender Wohnung

Trotz des raschen Einsatzes der Feuerwehren brannte die Küche in der Parterrewohnung gänzlich aus. Im Wohnzimmer entstand erheblicher Sachschaden. Die 79-jährige Bewohnerin der Parterrewohnung wurde von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Hall in Tirol gebracht.