Johnson für Brexit-Deal: „Sonst bleiben wir in EU“

Spekulationen um May-Rücktritt

Die Debatte soll am Mittwochnachmittag (ab 16 Uhr MEZ) beginnen, über die ausgewählten Alternativvorschläge wird dann am Abend abgestimmt (ab etwa 20 Uhr). Das Ergebnis liegt wahrscheinlich erst gegen 23 Uhr vor. Am kommenden Montag könnte es dann in eine zweite Runde gehen mit einer kleinere Auswahl an Vorschlägen, wie ein Parlamentssprecher erläuterte. May wird zwischendurch vor einem einflussreichen Partei-Komitee erscheinen. Spekulationen zufolge könnte sie dort versuchen, mit der Ankündigung eines Rücktrittsdatums weitere Abgeordnete für ihren Deal zu gewinnen. Gerechnet wird damit, dass der Austrittsvertrag am Donnerstag den Abgeordneten nochmals vorgelegt werden könnte.