Eurojust bestätigt nun den schweren Mafia-Vorwurf

Neben den zwei Festnahmen in Kärnten - Vater und Sohn wurden Ende Februar wieder freigelassen - kam es bereits zu 20 weiteren Verhaftungen. Die Ermittlungen in Italien hatten im Vorjahr nach Kärnten geführt. Die Eurojust - bei dieser Einheit im niederländischen Den Haag laufen die Fäden für eine grenzenlose Täterverfolgung zusammen - hatte die Einsätze koordiniert. Bei einer Aktion wurden Mitte Dezember des Vorjahres die beiden Unterkärntner Büchsenmacher festgenommen, die mehr als 800 Pistolen und Gewehre, 50 Kalaschnikows und Maschinengewehre aus Osteuropa samt Munition, aber ohne Seriennummern, verkauft haben sollen. Ihr Geschäft mit der Camorra hätte, so Eurojust, 2011 begonnen.