Albanerbande stahl Schmuck und Co. um 224.000 Euro

Die Bande hatte sich auf Dämmerungseinbrüche spezialisiert, schlug immer zwischen 17 und 20 Uhr zu. In Salzburg, Oberalm, Bad Vigaun und Glasenbach schlugen die Albaner ebenso zu wie in Ober- und Niederösterreich und in Wien. In der Bundeshauptstadt konnte die Gruppe letztlich nach einem Coup gefasst werden. Die vier Albaner hatten nicht nur in einer Wohnung in Wien, sondern auch in einer Unterkunft in Salzburg den Großteil der Beute gebunkert. Die Polizei konnte Schmuckstücke aber auch Bekleidung sowie einen Tresor sicherstellen. Warum die Bande die Beute noch nicht verkauft hat, ist unklar. Die Albaner sitzen in der Justizanstalt in Wien-Josefstadt ein. Bei ihren Coups richteten sie auch 30.000 € Sachschaden an.