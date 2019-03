Kramer wird zum Kugel-Jäger

„Ich bin die ganze Woche mit den weichen Bedingungen nicht so zurechtgekommen. Das war jetzt wenigstens Schadensbegrenzung“, sagte der 30-Jährige, der sich nur Lokalmatador Simon Billy (227,56 km/h) und Weltmeister Simone Origone (It/227,12 km/h) geschlagen geben musste. Gewertet wurden die Ergebnisse der Qualifikation am Montag, da am Dienstag der Wind zu stark war um ein sicheres Rennen durchzuführen.