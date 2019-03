Juweliere ausgetrickst: Dreifach-Mama muss in Haft

Bereits ähnliche Coups

Doch schon das Vorleben der Frau ist getrübt: In Italien war sie in einen ähnlichen Coup verwickelt, in Frankreich saß sie sogar sechs Monate in Haft. Auch in Österreich versuchte sie mit ihrem Ex-Lebensgefährten mit Diebstählen bei Juwelieren ihr Glück - „in einer maßgeblichen Rolle“, spielte der Staatsanwalt auf die Ablenkungsfunktion der Frau an.