Brutale Home Invasion bei Familie mit Baby

Drahtzieher des Überfalls soll ein 21-jähriger Österreicher gewesen sein. Mit vier Mitangeklagten muss er sich heute, Mittwoch, in Wels vor einem Geschworenensenat wegen erpresserischer Entführung, schweren Raubes, schwerer Nötigung und schwerer Erpressung verantworten. Getarnt als Paketboten sollen sie die junge Familie von Momo Karasu in Wels überfallen haben und eineinhalb Stunden in ihrer Gewalt festgehalten haben.