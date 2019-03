Koch musste ohne Lohn schuften

So hatte sich der Koch seine Tätigkeit wohl nicht vorgestellt. Zwar in seinem erlernten Beruf angestellt, sah der 33-Jährige im Bezirk Neunkirchen die Küche allerdings nur selten. Vielmehr wurde der Mann von seinem Arbeitgeber, einer Wiener Gastronomiefirma, immer wieder zu verschiedenen Liegenschaften in Niederösterreich geschickt, die zum Unternehmen gehörten. Und dort wurde der Mitarbeiter gewissermaßen als „Mädchen für alles“ eingesetzt. So standen etwa Reparaturen, Putzen und sogar kleinere Bauarbeiten auf dem Arbeitsprogramm des enttäuschten Kochs.