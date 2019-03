Verrückt! Selbst als Letzter lebt die EURO-Chance

Sollte es für Österreich via normaler Qualifikation nicht klappen, hat man gute Chancen, im Play-off dabei zu sein. Rot-Weiß-Rot beendete die Nations League als 18., qualifizieren sich aus Liga B mindestens zwei Teams direkt für die EURO, ist die Foda-Truppe im Play-off. Möglich auch Liga A - bleiben dort für das Play-off weniger als vier Mannschaften über, wird aufgefüllt. Im Normalfall wird es also die „Hintertür Nations League“ geben - will aber keiner, noch hofft man, in der Quali-Gruppe Platz zwei zu erreichen. Der garantiert ja die direkte Teilnahme.