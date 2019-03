Stadt fixiert Verlängerung der Linie 5 bis Grödig

Weil sich in der Stadt nur die Grünen zu einer teuren Verlängerung der Oberleitung bekannt haben, müssen die Obusse in Zukunft in der Berchtesgadener Straße „abbügeln“, also vom Netz genommen werden. Das passiere aber automatisch und dauere nur 20 Sekunden, heißt es aus der Salzburg AG. Dann fahren die Busse im Batteriemodus weiter bis zur Untersbergbahn, drehen um und gehen auf dem Rückweg wieder ans Netz. Während der Fahrt in der Stadt werden die Batterien wieder aufgeladen.