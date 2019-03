Marie Antoinette und ihr Lebenshunger als Ballett

Marie-Antoinette aus dem Hause Habsburg wurde im Alter von 14 Jahren an den französischen Thronfolger verheiratet, um Spannungen zwischen den Ländern zu beseitigen. Doch im französischen Volk gärte es bereits. Staatspleite, Hungersnöte und Freiheitsideen des Bürgertums kochten die Französische Revolution hoch. Zu viel für eine Kindprinzessin: „Sie flüchtet sich in Mode, Frisuren - sie wurde zum Star-Girl des Rokoko, meint Ballett-Dramaturgin Katharina John. Und sie wurde gehasst, am Ende sogar geköpft