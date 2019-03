ÖVP nimmt SPÖ das Personal weg

Offiziell starten die Parteienverhandlungen in der Stadt, in denen es um die Projekte bis 2024 und die Verteilung der Ressorts geht, erst am 11. April. Aber schon jetzt ist klar, in welche Richtung es gehen wird. Die gestärkte ÖVP greift nach einer bislang roten Hochburg im Magistrat: der mächtigen Personalabteilung.