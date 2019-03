Krebskranke Frau: „Seit Hochzeit geht’s bergauf“

„Tochter soll mit ihrer Mama groß werden“

„Unser einziger Wunsch ist es jetzt, dass unsere Tochter mit ihrer Mama groß werden kann“, zeigt sich Staudinger hoffnungsvoll. Besonders dankbar ist der 34-jährige Vorchdorfer dem Ärzteteam in Salzburg, den Freunden, den Verwandten und der Polizeifamilie: „Es ist echt ein Wahnsinn, wie sich die Kollegen von Isabella für uns einsetzen. Bei der Diagnose ist alles andere zur Nebensache geworden. Da haben wir so viel Unterstützung von allen bekommen, wir sind einfach dankbar“, so Staudinger.