Bub (12) nach Schule in Unterführung verprügelt

Zwölfjähriger braucht Hilfe

Am Montag hatte der Zwölfjährige bis 16.10 Uhr Unterricht. Vor dem Gebäude wartete dann eine Schülergruppe auf ihn und „begleitete“ ihn in die Unterführung Schörgenhubstraße. Dort wurde er von einem älteren Buben zusammengeschlagen, alle anderen standen im Kreis und bejubelten die Szene. Danach ging das Opfer ins Training, verschwieg den Vorfall. Die Angehörigen erfuhren erst davon, als sie die Mutter eines Mitschülers auf das Video – das auf Instagram geteilt wurde – aufmerksam machte. Die Mutter ärgert sich: „Das war nicht der erste Vorfall, das geht schon länger so. Mein Sohn bleibt jetzt zu Hause, muss zu einem Psychologen.“