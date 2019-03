Hellere Beleuchtung für Innsbrucker Bogenmeile

Beleuchtung wird heller

Im Vorjahr stellten die Kommunalbetriebe IKB die Beleuchtung auf LED-Lampen um und schufen so die in der Nacht hellste Straße Innsbrucks. Nun wird diese noch einmal ein Stück heller: „Die Stadt wird in Kürze zusätzliche Lampen installieren“, informierte gestern Bürgermeister Georg Willi.