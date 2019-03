So schützen Sie sich vor Diebstahl Kopieren

Eine bekannte österreichische Bank wirbt in ihrem TV-Spot wie praktisch die neue Funktion, das kontaktlose Bezahlen, sei. Bequem ist es - keine Frage. Doch die sogenannte NFC, kurz für New Field Communication, ist nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei Dieben äußerst beliebt. Denn um Daten zu stehlen, brauchen sie nur ein handelsübliches Lesegerät und einen Abstand von weniger als zehn Zentimeter zum Opfer. Während Sie also auf der Rolltreppe stehen, können Ihre Bankomat- und Kreditkarten wie auch Ihr Personalausweis problemlos abgelesen werden. Mit den nachfolgenden Produkten können Sie sich davor wie auch vor anderen Diebstählen schützen.