Schüler begeistern mit „Alien“ als Theaterstück

In der Schule werden in der Regel die literarischen Klassiker als Theaterstücke aufgeführt, man denke etwa an Goethes‘ „Faust“ oder Shakespeares‘ „Romeo und Julia“. Anders an einer Schule in den USA, die jetzt mit großem Bastel-Aufwand und viel Liebe zum Detail ausgerechnet Ridley Scotts Science-Fiction-Filmklassiker „Alien“ auf die Bühne gebracht haben. „Alien: The Play“ sorgt seither für Begeisterungsstürme im Netz und wurde binnen kürzester Zeit zum viralen Welthit.