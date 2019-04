Parlotones: „Erfolg ist nicht selbstverständlich“

Die territorialen Unterschiede im Erfolgsfall sind bei Rockbands teilweise eklatant. Ein gutes Beispiel sind dafür die südafrikanischen Parlotones. In ihrer Heimat sind sie absolute Top-Stars, spielen in den größten Hallen und traten bei der Heim-WM 2010 mit dem offiziellen WM-Song „Come Back As Heroes“ auf, in Mitteleuropa müssen es vorerst mal halbvolle kleine Clubs tun, um einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen. Das Wiener Chelsea konnte das Quintett letzten Herbst noch nicht ausverkaufen, was Sänger und Sprachrohr Kahn Morbee aber (noch) gar nicht so wichtig ist. „Die Freude unserer Arbeit kann man nicht in der Größe einer Venue oder des Publikums messen“, erzählt er im „Krone“-Gespräch, „zudem hat es einen abenteuerlichen Charakter, wenn man sich die Welt noch erspielen muss.“