Burgstaller und Onisiwo verlängern Verträge

Burgstaller fehlte dem ÖFB-Team in den Auftaktspielen der EM-Qualifikation verletzt. Auch bei Schalke kam er wegen Achillessehnenproblemen in dieser Saison erst auf 18 Einsätze in der Bundesliga. Zwei Tore schoss der aufgrund seine hohen Einsatzbereitschaft bei den Fans beliebte Burgstaller dabei. In den vergangenen beiden Jahren erzielte er in 88 Pflichtspielen für die Königsblauen insgesamt 28 Treffer.