Wegweiser zeigt Pfad durch den Förder-Dschungel

Zusätzlich zu den Landesförderungen bietet die AK noch Hilfe in Form von Lehr- und Schulbeihilfen oder Wohnbaudarlehen. „Im Burgenland gibt es ein breites Angebot an Förderungen. Im Vorjahr wurden 3841 Anträge gestellt und rund 2,4 Millionen Euro ausbezahlt“, so Landesrat Illedits. Die neue Broschüre soll den Menschen als Wegweiser dienen, sich im Förder-Dschungel zu recht zu finden. Für alle, die spezieller Fragen haben, stehen natürlich auch die Experten der AK zur Verfügung.